Protecció Civil tanca l'alerta de l'Inuncat i el dispositiu de neteja i sanejament d'Alcanar

Hi ha hagut múltiples afectacions a camins, espais públics i particulars, però no s'han registrat danys personals

Actualitzada 04/09/2023 a les 20:28

Protecció Civil ha tancat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) un cop finalitzat l'episodi causat per la Dana aquest cap de setmana, principalment a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat aquest dilluns que ha finalitzat l'episodi de vent i estat de la mar. Aquest vespre ha finalitzat també el dispositiu especial coordinat per Protecció Civil i l'Ajuntament d'Alcanar per fer neteja i sanejament de quatre sectors del municipi del Montsià molt afectats pels aiguats. L'Ajuntament va fixar quatre sectors prioritaris d'actuació (Alcanar Platja, Rocatallada, Montsià Mar i Els vivers) on han treballat conjuntament 15 associacions de voluntaris i membres de la Creu Roja.



A la tarda l'acció s'ha concentrat en el punt més afectat per la rierada a Alcanar Platja, més concretament als carrers al voltant del Barranc del Llop.Respecte a l'episodi de pluges torrencials dels darrers dies els municipis que, a priori, han reportat més afectacions són: Alcanar, Amposta, Masdenverge, La Ràpita, Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona i l'Ametlla de Mar.Les afectacions han estat múltiples, amb especial incidència sobre camins, espais públics (poliesportius, biblioteques, zones esportives) i particulars. No s'ha registrat cap dany personal. L'episodi de pluges va comportar el confinament de la població d'Alcanar amb l'ús del missatge d'alerta als mòbils.En total, en aquest episodi d'aiguats i ventades, el telèfon d'emergències 112 ha atès 581 trucades corresponents a 407 incidents, molt concentrats a les Terres de l'Ebre.