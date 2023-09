La C-12 segueix tallada entre Amposta i Tortosa pels aiguats però els Bombers redueixen els efectius a la zona

El cap del cos alerta que el risc d'incendi segueix elevat pel vent a les zones on no ha plogut

Actualitzada 04/09/2023 a les 10:37

La carretera C-12 segueix tallada en un tram d'uns vuit quilòmetres entre Amposta i Tortosa, en els dos sentits, pels efectes dels aiguats d'aquest diumenge. També està tallada la carretera TV-3443 en un tram de cinc quilòmetres entre les dues capitals comarcals. A la C-12 s'hi treballa amb maquinària pesada i els Bombers de la Generalitat donen un cop de mà. No obstant, el cap del cos, David Borrell, ha dit a Catalunya Informació que les seves dotacions s'han reduït de les 47 d'aquest diumenge a les sis d'aquest dilluns. Borrell ha dit que no hi ha cap risc per a la seguretat a la zona i que s'anirà tornant a la normalitat. No obstant, ha alertat que el vent pot impulsar incendis forestals a les zones on no ha plogut les últimes hores.



En total els Bombers van haver de fer 12 salvaments, 10 dels quals en vehicles i dos en edificis. També han quedat afectats 19 habitatges i 16 infraestructures. Dels habitatges, tres no podran ser habitats en breu, ja que tot i que no han quedat afectats estructuralment, sí que tenen força danys a les instal·lacions. Per aquest dilluns, els Bombers ajudaran a recuperar la normalitat i ja no hi ha cap perill per a la seguretat, ha dit Borrell. Ara mateix les principals afectacions són en pistes forestals i carreteres locals.