Inundada la Barra del Trabucador al Delta de l'Ebre pel temporal de mar

La collita de sal s'ha reprès amb dificultats aquest dilluns després que diumenge no s'hi pogués accedir

Actualitzada 04/09/2023 a les 10:45

El Trabucador està inundat i avui no s'ha pogut collir sal. El temporal marítim seguirà tot el dia d'avui, però no esperem que trenqui la Barra.

Referent a pèrdues de la collita, s'està fent avaluació de tots cristalitzadors per veure les noves previsions de collita. #temporal pic.twitter.com/KAJZcpknuM — VolemlaSaldelDelta (@VolemlaSal) September 3, 2023

La Barra del Trabucador al Delta de l'Ebre es troba inundada pel temporal de mar de les últimes hores després del pas de la DANA. Segons confirmen fonts de l'empresa Infosa, que gestiona les Salines de la Trinitat, aquest diumenge no van poder collir sal i aquest dilluns s'hi ha pogut accedir amb dificultats en vehicles 4x4 per reprendre la collita.L'empresa es troba a l'espera que el temporal vagi a menys per acabar d'avaluar els danys del temporal, que confien que no siguin «importants». Tot i que s'ha inundat, la barra del Trabucador no s'ha trencat.