Els alcaldes del Montsià demanen «solucions estructurals» al Govern contra els temporals

Els consellers Elena i Vilagrà reconeixen que aquests episodis extrems ja són «habituals»

Actualitzada 04/09/2023 a les 13:14

Els consellers d'Interior i Presidència, Joan Ignasi Elena i Laura Vilagrà, s'han reunit aquest dilluns amb els alcaldes de la comarca del Montsià, els pobles més afectats a les Terres de l'Ebre per l'última DANA. Els batlles i el Govern han començat a avaluar els danys dels aiguats i preveure inversions futures que comportin «solucions estructurals».Els episodis de pluges violentes i extremes, i les conseqüents barrancades, inundacions i danys materials, són ja «habituals» en aquesta regió de l'Ebre on se n'han produït tres molt greus en cinc anys. Vilagrà ha apuntat que cal continuar reforçant les actuacions que es van posar en marxa, per part d'Acció Climàtica i l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), després de la barrancada de fa un any.