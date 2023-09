Els aiguats del cap de setmana van arribar a deixar 269 litres a Santa Bàrbara

Alcanar registra el tercer episodi amb 200 litres de pluja en cinc anys

Els aiguats del cap de setmana provocats per una Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) situada al sud-oest de la península han deixat més de 20 litres a punts del Montsià i del massís del Port entre el 2 i el 3 de setembre. La pluja intensa es va concentrar a les Terres de l'Ebre.A Santa Bàrbara es van acumular 269 litres entre la mitjanit de dissabte i diumenge al matí. A la resta del principat la pluja va ser escassa o inexistent, tot i els xàfecs que dissabte van caure a diversos sectors de Ponent i del Pirineu, que van deixar més de 10 litres. Aquest és el tercer episodi amb 200 litres de pluja a Alcanar en cinc anysSegons les dades de 284 pluviòmetres de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM), la precipitació acumulada entre dissabte i diumenge ha superat els 50 litres de pluja en 30 minuts en punts del Montsià. A Alcanar, 203 litres dels 206 litres que van caure diumenge al matí es van recollir en 2 hores i mitja. I més concretament, 106,5 litres en 1 hora, 61,4 litres en 30 minuts i 3,8 litres en 1 minut.A Mas de Barberans, dels 187,9 litres de diumenge al matí, 85,3 litres van caure en 1 hora, 50,7 litres en 30 minuts i 3,2 litres en 1 minut. Feia 23 anys que l'estació de Mas de Barberans no registrava un dia tan plujós com aquest diumenge (187,9 litres). Va ser l'octubre de l'any 2000, durant un temporal excepcional a les Terres de l'Ebre, quan es van recollir 286,6 litres el dia 23 i 443,4 litres entre els dies 22 i 23.L'estació d'Alcanar, situada molt a prop de la població de les Cases d'Alcanar (Montsià), ha registrat tres episodis de gran intensitat de pluja els últims 5 anys. El més important, l'aiguat de fa dos anys (1 de setembre de 2021), va ser semblant al de diumenge però encara una mica més intens. Va deixar 256,7 litres en 24 hores, dels quals més de 200 litres van caure en 2 hores i mitja i 77,7 litres en 30 minuts. Fa gairebé 5 anys, el 2018, l'estació d'Alcanar va recollir 199,8 litres el 19 d'octubre, amb 52,4 litres en 30 minuts i 265,5 litres al llarg de tot l'episodi.Algunes estacions de les Terres de l'Ebre, com ara Ulldecona (Montsià) o l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), van mesurar el dia més plujós des del temporal Glòria. Aquests municipis van recollir diumenge 115,8 i 106,4 litres, respectivament. A banda, entre el dissabte i el diumenge la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) va registrar 10.648 llamps núvol-terra, dels quals 1.010 a Catalunya. Les comarques més afectades van ser el Montsià (349 llamps), el Baix Ebre (259 llamps) i la Terra Alta (116 llamps).Pel que fa a les temperatures, la de la nit de diumenge a dilluns ha estat excepcionalment alta per l'arribada d'una massa d'aire càlid, acompanyada de núvols i vent, que ha impedit que baixés dels 20 graus a bona part del centre i sud de Catalunya i dels 25 graus a diversos sectors del litoral, de la vall de l'Ebre i del Priorat.El Meteocat ha registrat mínimes extraordinàriament altes a la costa, com ara 28,3 graus a Sitges (Garraf), 27,3 graus a Tarragona (Tarragonès) i Vilanova i la Geltrú (Garraf), o 27,1 graus a Barcelona. Però també a Ponent, amb 24,7 graus de Mollerussa (Pla d'Urgell), 24,4 graus de Lleida (Segrià) o 23,1 graus a Cervera (Segarra).