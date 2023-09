El Govern activarà ajudes per pal·liar la situació a l'Ebre i admet que cal pensar «mesures més estructurals»

Aragonès diu que les decisions hauran de ser «consensuades» i que no seran senzilles

Actualitzada 04/09/2023 a les 12:26

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que es tornaran a activar ajudes per «pal·liar» la situació a les Terres de l'Ebre després dels aiguats que han afectat especialment el Montsià. Es tracta, segons ha dit en una entrevista a TV3, de «mesures pal·liatives». I ha admès que s'han de pensar «mesures més estructurals» i contemplar «diferents escenaris». El president de la Generalitat ha apuntat que fer moure la gent que té la casa en zones inundables és «l'última opció». «Ara ens hem de concentrar en avaluar els danys, posar-ho tot al dia i que les mesures de suport siguin més àgils. I després prendre decisions que hauran de ser molt consensuades i que no seran senzilles», ha dit.Aquest matí la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, es desplacen a l'Ebre per parlar amb alcaldes afectats i articular «mesures de suport». «El 2018 hi va haver uns aiguats i vam ser allà per donar-los suport. I el 2021 també vam activar ajudes», ha defensat Aragonès.