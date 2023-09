CaixaBank obre una línia de finançament per als afectats pel temporal DANA a les Terres de l'Ebre

L'entitat financera ofereix condicions especials perquè els damnificats pels aiguats puguin continuar mantenint la seva activitat

Actualitzada 04/09/2023 a les 19:09

CaixaBank ha obert una línia de finançament per als afectats per les tempestes del temporal DANA a les Terres de l'Ebre que han provocat greus destrosses tant als negocis com a béns i objectes personals. La direcció territorial de CaixaBank a Catalunya ha treballat perquè els afectats pels aiguats puguin beneficiar-se d'aquestes línies de finançament que ja estan disponibles a través de les oficines de la xarxa de CaixaBank a les Terres de l'Ebre.Així mateix, els clients que tenen contractada una assegurança amb CaixaBank des d'avui mateix poden trucar al telèfon 900 50 50 40 i/o al 910 300 296 per tramitar els sinistres. AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank especialitzada en el sector agroalimentari, proposa un finançament en condicions especials amb una carència de fins a tres anys amb l'objectiu d'ajudar en aquells casos en què les explotacions i conreus hagin resultat afectats.«Tenim un compromís amb les Terres de l'Ebre. Hem estat i volem continuar estant al costat dels nostres clients que hagin estat afectats per les inclemències meteorològiques per, a través de les millors solucions financeres, ajudar-los en aquests moments difícils i garantir la continuïtat de la seva activitat i els seus negocis», ha assegurat el director territorial Catalunya de CaixaBank, Josep Mª Gonzàlez.CaixaBank és l'entitat financera de referència a les Terres de l'Ebre, amb una gran xarxa comercial d'oficines i caixers automàtics i un destacat posicionament en nombre de clients i en banca digital. L'essència de CaixaBank és un model de banca universal socialment responsable, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització en productes i serveis adaptats per a cada segment de client. La seva missió és contribuir al benestar financer dels seus clients i donar suport al progrés de les comunitats on desenvolupa la seva activitat.