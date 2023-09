Almenys una dotzena de carreteres afectades a l'Ebre i el Priorat a causa de la DANA

Un tram del vial de servei TV-3443 segueix tallat a Amposta pels danys produïts pel desbordament d'un barranc

Actualitzada 04/09/2023 a les 17:20

La Depressió Aïllada a Nivells Alts (Dana) del cap de setmana a les Terres de l'Ebre i al Priorat va afectar una dotzena de carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, segons el balanç de l'administració provincial.El fenomen meteorològic, acompanyat de pluges torrencials i violentes, va provocar aiguats que van arribar a deixar 269 litres d'aigua acumulats per metre quadrat a Santa Bàrbara (Montsià) entre la mitjanit de dissabte i diumenge al matí.Una de les vies afectades continua tallada aquest dilluns. Es tracta d'un tram del vial de servei TV-3443, a Amposta, que segueix inhabilitat pels danys produïts pel desbordament d'un barranc. Ahir a la tarda es va poder obrir el tram inicial per donar accés a l'empresa Padesa.Durant la jornada del diumenge les carreteres de la xarxa viària de la Diputació més afectades es van concentrar al Montsià, el Baix Ebre i el Priorat, principalment per arrossegaments de terra i fang o acumulació d'aigua. A excepció de la ja esmentada, la resta de les incidències es van resoldre el mateix dia.