Protecció Civil manté l'alerta pels aiguats al Montsià i el telèfon d'emergències rep prop de 300 trucades

La gota freda descarrega 220 litres a Alcanar i els Bombers atenen 136 avisos per la pluja torrencial

Actualitzada 03/09/2023 a les 13:16

Protecció Civil manté la fase d'alerta del pla Inuncat pels aiguats al Montsià i el confinament d'Alcanar per l'acumulació de pluja i les possibles inundacions pel desbordament de barrancs com el del Llop. El telèfon d'emergències 112 ha atès un total de 285 trucades per la tromba d'aigua (191 des del Montsià –82 a d'Alcanar-, i 38 des del Baix Ebre). No consta cap incident amb afectacions personals i la majoria estan vinculats a baixos inundats, caiguda de branques i elements de façanes i obstacles a les vies. La gota freda ha descarregat fins a 220 litres a Alcanar i 190,5 litres a Mas de Barberans en poques hores i els Bombers de la Generalitat han rebut 136 avisos per la pluja torrencial, la gran majoria a l'Ebre (119).



Tres carreteres tallades i l'R16, sense servei entre Ulldecona i l'Aldea

Tallades per #inundacions les vies següents:



⚫ C-12 entre Tortosa i Roquetes

⚫ N-340 a Alcanar

⚫ T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa

⚫ TV-3443 a Amposta#SCT — Trànsit (@transit) September 3, 2023

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que fins a les 14 hores encara s'esperen xàfecs que poden superar els 20 litres en 30 minuts a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta. La C-12 es manté tallada per inundacions en dos punts al tram Tortosa-Roquetes i a Amposta, com també la TV-3443 a Amposta i la TP-3311 a Galera-Godall, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). En paral·lel, l'R16 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions d'Ulldecona i l'Aldea per la pluja acumulada, i s'ha emès una prealerta del pla Ferrocat. El SEM informa que no els consta cap afectació personal i mantenen un dispositiu preventiu al Parc de Bombers d'Amposta amb 5 unitats, incloent l'helicòpter i 2 unitats especialitzades.A banda de les pluges, Protecció Civil alerta de les fortes ratxes de vent que poden superar els 90 km/h a bona part de Catalunya –especialment a les comarques litorals de la costa central i sud- i la mala mar, amb onades de més de quatre metres (mar brava) des del Maresme fins al Montsià. Demà dilluns la situació es mantindrà fins al vespre amb onades que podran superar els 2,5 metres (maregassa) des del Barcelonès fins al Montsià.