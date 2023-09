Protecció Civil aixeca el confinament de la població d'Alcanar, afectada pels aiguats

Emergències recomana restringir la mobilitat a les zones inundades així com al litoral per avís de fort onatge

Actualitzada 03/09/2023 a les 16:20

Protecció Civil ha aixecat pels voltants de les 14.30 hores d'aquest diumenge el confinament de la població d'Alcanar, una de les més afectades pels aiguats al Montsià. Emergències recomana restringir la mobilitat a les zones inundades del municipi així com al litoral per avís de fort onatge, amb onades previstes de fins a quatre metres (mar brava). La C-12 es troba tallada entre Amposta i Tortosa per inundacions. A banda, el corredor mediterrani també es manté sense servei ja que la via ferroviària es troba interrompuda entre l'Aldea i Ulldecona per l'acumulació d'aigua i despreniments de roques i pedres a la zona.Els Bombers de la Generalitat han rebut uns 150 avisos procedents de les Terres de l'Ebre per les pluges torrencials.