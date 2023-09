L'alcalde d'Alcanar demana revertir el model urbanístic per evitar més danys causats per futures per pluges

«Tenim un problema greu amb edificis enmig de barrancs», avisa Roig, que lamenta els tres aiguats viscuts des del 2018

L'alcalde d'Alcanar (Montsià), Joan Roig, insta la Generalitat a afrontar un estudi acurat per revertir el model urbanístic actual. «Tenim plans urbanístics de fa molt temps, que es van desenvolupar de froma descontrolada, sense criteris meteorològics prou rigorosos», ha avisat Roig aquest diumenge en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha demanat crear una comissió d'experts «per estudiar un problema que és molt greu». «I més enllà d'estudiar, cal actuar», ha afegit. Roig ha lamentat que «antigament es va fer una lectura errònia de l'urbanisme, amb edifis enmig de barrancs i lleres» i ha recordat que aquest és el tercer aiguat que viu el municipi des del 2018. «Si no actuem, ens tornarem a trobar el mateix problema molt aviat», ha dit.



Roig ha explicat que la pluja torrencial d'aquest cap de setmana s'ha endut per davant algunes actuacions que el municipi havia impulsat per resoldre desperfectes causats pels aiguats del setembre del 2021. L'alcalde ha ressaltat que la situació que viu Alcanar és «extraordinària» i s'ha mostrat «preocupat» per l'acumulació d'episodis meteorològics violents.El batlle ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'Ajuntament ha hagut d'assumir un gran esforç econòmic per afrontar els temporals dels últims cinc anys, que han deixat les finances «en situació desastrosa». Per això ha demanat a la Generaitat que, a part d'afrontar una revisió urbanística, també faciliti ajudes econòmiques.Un reclam que també ha fet l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), Eva del Amo, que ha criticat la «desorganització» que hi ha entre administracions per tramitar aquestes ajudes. Del Amo ha demanat «una xarxa eficient» per canalitzar el suport econòmic, «especialment als municipis petits que cada vegada estan més afectats per temporals d'aigua i del mar». «Si no s'acceleren els procediments, costa molt afrontar els desperfectes amb recursos propis», ha afegit.Prèviament, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena ha apuntat des de la mateixa emissora que fenòmens com el d'aquest diumenge «obliguen a fer una reflexió», també en l'àmbit urbanístic. «Però cal ser conscients que són zones on viu molta gent», ha precisat, tot assenyalant la complexitat de revertir zones habitades. Elena ha destacat la importància de treballar aquestes fenòmens «amb molta anticipació» i ha agraït la tasca dels serveis d'emergències, «que estaven tots preparats per actuar amb màxima energia».