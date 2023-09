Els Bombers treballen pel «retorn a la normalitat» al Montsià i se centren a treure aigua de baixos i aparcaments

Rescaten 12 persones pels efectes de la gota freda a les Terres de l'Ebre, 10 dins de cotxes

Actualitzada 03/09/2023 a les 19:17

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge pel «retorn a la normalitat» després dels aiguats que ha provocat la gota freda de les darreres hores a les Terres de l'Ebre, sobretot al Montsià. En declaracions a la premsa a Amposta, l'inspector del cos Oriol Corbella ha explicat que ara mateix se centren a treure aigua de baixos i aparcaments subterranis i que tenen activats 47 vehicles, dels quals 17 són bombes extractores. A més, ha dit que al llarg de l'episodi han rescatat 12 persones, 10 de les quals s'han hagut de salvar de dins de cotxes. Els vehicles eren sobretot en passos subterranis que han quedat negats. Les zones més afectades han estat Santa Bàrbara i Alcanar, especialment la part d'Alcanar Platja.



Tot i aquest balanç, ha celebrat que no hi hagi hagut «cap dany personal ni persones ferides» arran de la tempesta, malgrat que «alguns cotxes se'ls ha endut» la força de l'aigua. Ha contribuït a evitar ferits que la part més forta de l'aiguat hagi caigut de matinada i a primera hora del matí, quan «la gent ja era a casa i no ha sortit», ha subratllat. La gota freda, però, ha deixat 18 edificacions «malmeses», tot i que no necessàriament amb perill estructural, i 13 infraestructures afectades, sobretot ponts i passejos, ha informat Corbella.Per això, tenen dos arquitectes que estan repassant aquestes afectacions per valorar la gravetat dels desperfectes. Unes valoracions, ha avisat, que segurament no s'acabaran aquest diumenge. «Són a les zones més afectades verificant que no hi hagi perill», ha indicat. De fet, ha advertit que no tenen totes les destrosses quantificades encara.