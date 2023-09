El corredor mediterrani, sense servei pels aiguats al Montsià

La via ferroviària es troba tallada entre l'Aldea i Ulldecona per l'acumulació d'aigua i Renfe desvia els trens

Actualitzada 03/09/2023 a les 16:07

La C-12, única via tallada per inundacions

El corredor mediterrani es troba sense servei aquest diumenge entre Catalunya i el País Valencià pels aiguats al Montsià, segons ha informat Renfe. L'avaria s'ha produït de bon matí i la via ferroviària es troba interrompuda entre l'Aldea i Ulldecona per l'acumulació d'aigua i els despreniments de roques i pedres a la zona. Hi ha fins a tres combois afectats: un Intercity 697 aturat a l'Aldea-Amposta, que retrocedeix fins a Barcelona; un Euromed 1092 parat a Benicarló i un REX (14020) aturat a Ulldecona. Renfe assegura que treballa per cercar autobusos que facin rutes alternatives i, de moment, opta per desviar els trens del corredor mediterrani via Madrid perquè completin el seu recorregut fins a Catalunya.Davant la situació de temporal i les alertes d'Aemet, Renfe ha anunciat que els viatgers poden anul·lar o canviar els seus bitllets per aquest diumenge sense despeses afegides.En paral·lel, la situació a les carreteres del Montsià ha anat millorant progressivament i a les 14.00 hores només queda tallada per inundacions la C-12 en un tram de cinc quilòmetres entre Tortosa i Amposta. Els Bombers de la Generalitat han rebut uns 150 avisos procedents de les Terres de l'Ebre per les pluges torrencials, la immensa majoria per inundacions a Alcanar, Santa Bàrbara i Amposta. Més d'una vuitantena d'efectius dels Bombers segueixen treballant a la zona. El telèfon d'emergències 112 ha atès fins a les 13.00 hores un total de 330 trucades vinculades a la tromba d'aigua i les ventades (221, el 68%, procedents del Montsià).