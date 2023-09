Almenys tres edificis estructuralment afectats i un mur caigut pels aiguats al Montsià

Els Bombers fan una dotzena de serveis per rescatar veïns atrapats a cotxes o domicilis

Actualitzada 03/09/2023 a les 17:17

Els Bombers de la Generalitat han identificat fins aquest diumenge al migdia almenys tres edificis amb l'estructura malmesa degut als aiguats que les darreres hores han caigut al Montsià. Són afectacions «molt lleus», segons ha detallat l'inspector Ricard Expósito, cap de regió de Terres de l'Ebre, en un primer balanç fet des del parc de Bombers d'Amposta, on també ha explicat que s'ha esfondrat un mur. De les 150 actuacions que el cos ha fet arreu de la comarca, una dotzena han estat per rescatar veïns atrapats a cotxes o domicilis. «De moment l'afectació és molt menor que fa dos anys», ha destacat Expósito, que també ha apuntat que, un cop ha remès la pluja, comença una tasca ingent per retirar l'aigua acumulada a moltes plantes baixes.



Expósito ha destacat que l'episodi de pluges no ha deixat danys personals i ha apuntat que Alcanar, la Ràpita, Ulldecona i Santa Bàrbara són els indrets que han quedat més afectats, així com també Amposta, «que ho ha estat en menor mesura».D'entre els rescats de veïns, ahir al voltant de les 22 h els Bombers van evacuar dues persones que havien quedat atrapades en un mas a l'Aldea després que col·lapsés el sostre. Fonts del cos han detallat que la runa s'havia acumulat dins la casa, de manera que la sortida havia quedat bloquejada.Pel que fa a incidències en la mobilitat, aquest migdia en el moment de la compareixença dels Bombers seguia tallada la C-12 a l'altura del quilòmetre 10, mentre les altres cinc carreteres afectades ja havien quedat reobertes. Les vies més importants que han patit talls al llarg del matí han estat l'N-340 i l'AP-7. En l'àmbit ferroviari, durant unes hores ha quedat interrompuda la circulació entre Ulldecona i l'Aldea.D'altra banda, Protecció Civil ha informat d'una falta de subministrament elèctric a la Sénia, també a la comarcca del Montsià. La incidència ha començat a les 13.30h i ha deixat sense llum 1.684 abonats.