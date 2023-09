Tortosa suspèn els actes de les festes patronals davant la previsió de fortes pluges

Protecció Civil ha activat el pla INUNCAT

Actualitzada 02/09/2023 a les 18:51

L'Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre) ha suspès o ajornat tots els actes organitzats per avui amb motiu de les festes patronals de la localitat davant la previsió de fortes pluges en les properes hores al municipi i seguint les recomanacions de Protecció Civil, que ha activat el pla INUNCAT.L'ajuntament ha informat en un comunicat que les previsions meteorològiques indiquen que entre les sis de la tarda i les dotze de la nit es poden superar a la localitat els quaranta litres de pluja per metre quadrat en només trenta minuts, i per això ha decidit modificar el programa de les festes anuals de la Cinta.Entre els actes suspesos hi ha la jornada castellera que havia de començar a les cinc de la tarda i l'ofrena floral i de fruits programada per a les 19.30 hores.El tradicional lliurament d'aliments i material escolar, sense desfilada, tindrà lloc dilluns que ve entre les 11.00 i les 13.00 hores per part de les entitats a la Nau del Parc de Tortosa.També s'ajorna fins al dilluns el castell de focs previst per aquesta mitjanit i es trasllada la Gran Festa Imagina Ràdio de l'Auditori al pavelló firal, on començarà a les 00.45 hores. També es traslladen al pavelló firal de Remolins les proves de les penyes.L'ajuntament demana als ciutadans que extremin la prudència davant la previsió de pluja intensa.Meteocat ha informat que aquest matí, a la zona del delta de l'Ebre, s'ha observat un tornado, que no ha causat danys greus, i que s'espera que la inestabilitat s'accentuï les properes hores, quan hi podria haver fenòmens de temps violent