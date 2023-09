Mor un motorista de 18 anys després de caure a un canal d'aigua a Deltebre

L'accident s'ha produït pels voltants de les 04.00 hores de la matinada a la zona de la Marquesa

Actualitzada 02/09/2023 a les 16:37

Un motorista de 18 anys ha mort després de caure en un canal d'aigua a Deltebre (Baix Ebre). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 04.18 hores de la matinada d'aquest dissabte a la zona de la Marquesa. Segons les primeres informacions, la motocicleta que conduïa la víctima ha caigut des d'un pont a un canal proper, amb mig metre d'aigua.Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local i una ambulància del SEM s'han desplaçat al lloc, però no han pogut fer res per salvar la vida del noi. «Des de l'Ajuntament de Deltebre lamentem informar de la mort d'un jove de 18 anys del nostre municipi, J. R. M. G., per culpa d'un tràgic accident. Tot el suport i escalf a la família i amistats», ha informat el consistori.