Els treballs per construir els camins de guarda del delta es reprendran la setmana vinent

El conseller d'Acció Climàtica diu que estudiaran solucions per drenar les finques afectades per la salinització

Actualitzada 01/09/2023 a les 13:39

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que els treballs per construir les guardes de protecció del delta de l'Ebre es reprendran la setmana vinent. Les obres emmarcades en l'Estratègia Delta estaven aturades perquè és època de nidificació. El projecte consisteix a refer els camins de guarda en uns 60 quilòmetres i té un pressupost de 40 milions, dels quals ja se n'han invertit sis.Davant dels problemes que pateixen algunes de les finques d'arrossars per la salinització, el conseller ha dit que estudiaran solucions «estructurals»: «Hem de ser capaços de posar aigua dolça, de drenar els sols, no és fàcil». Mascort ha fet aquest divendres la seva primera visita al delta.