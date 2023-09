El Priorat verema de matinada

Alguns cellers del territori s'han vist obligats a avançar l'horari de verema fins a altes hores de la matinada, per tal de trobar l'excel·lència dels vins

La verema al Priorat ha començat, i aquest any de la manera més inesperada. Amb les altes temperatures que es va viure la setmana passada, la collita s'ha avançat. Per evitar temperatures extremes, alguns cellers del territori han començat a veremar de matinada amb frontals. Ara, és habitual veure llumetes en moviment entre la foscor de les vinyes, ja que és l'única manera de veremar evitant les hores de sol.La gran obsessió de cellers del territori, com el Família Nin Ortiz, és l'ànima del vi. Perquè no es perdi aquesta essència, el raïm ha d'estar collit en el seu moment concret de maduració, que pot durar entre dos i quatre dies. El responsable del celler Família Nin Ortiz de Falset, Carles Ortiz, explica que «hi ha un paràmetre molt especial, que s'anomena pH, que és qui dona l'inici de la verema».«Quan veiem que el raïm té color, i el pinyol és fosc, el celler fa les analítiques corresponents i, quan surt el pH idoni (que ronda la xifra de 3,3), s'ha de començar de pressa a veremar, per evitar que el raïm entri en el procés de pacificació, que dona notes de melmelada i compota al vi, i el converteix en més pesat. Això no és el que busquem», afegeix.Enguany, van iniciar aquest procés el 21 d'agost, però d'una manera molt especial. Les temperatures estaven disparades, i els ceps i veremadors estan sota el sol, rondant els 50 graus. Ni el barret, ni l'aigua permeten treballar sotes aquestes condicions. A més, el canvi climàtic, amb la sequera i la calor, accelera pronunciadament la maduració del raïm, que es pacifica ràpidament, fet que complica al celler trobar l'excel·lència. Tot això, va fer prendre la decisió a l'equip d'avançar unes hores la recollida.Des del 21 d'agost, els treballadors d'aquest celler fan diàriament la verema des de les 5 h. fins a les 13 h. Malgrat la baixada de temperatura, Carles Ortiz, afirma que «potser, a partir d'ara, continuem fent aquest horari cada any». «Els veremadors estan encantats i a nosaltres ens va de fabula», afegeix. No és el primer cop que el celler avança l'horari d'aquesta manera. «El 2011 va ser la constatació del canvi climàtic. Vam trobar una situació de sequera similar i vam fer per primer cop aquest horari de matinada, des de llavors que no l'havíem tornat a aplicar», explica Ortiz.La sequera està afectant a les vinyes de manera evident. El viticultor del celler Giol Porrera, Jonàs Macip, explica que «venim de dos anys molt secs i el Priorat és una zona molt irregular en aquest sentit. Cada tros té les seves petites basses, la majoria de les quals es troben seques». «Des de l'estiu passat, la situació fa molta pena, hi ha gent que diu que el clima és cíclic, però està sent molt dur», recalca Macip.