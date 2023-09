Dos detinguts per tocaments a dues joves i un altre per una possible agressió sexual a les festes de la Cinta de Tortosa

El dispositiu especial de seguretat policial fa sis detencions en les últimes 24 hores

Actualitzada 01/09/2023 a les 16:41

La Policia Local de Tortosa va detenir aquest dijous dos homes per fer presumptament tocaments a dues noies mentre ballaven en el vermut electrònic celebrat al parc municipal en el marc de les Festes de la Cinta. Els agents també van arrestar anit una altra persona per resistència i desobediència a l'autoritat, després que des del Punt Lila alertessin d'un possible cas d'agressió sexual. Amb tot, aquest cas no ha estat denunciat.Una altra de les detencions es va produir per un robatori amb força en una caseta d'atraccions. Finalment, es van detenir dues persones més per un cas de violència domèstica i trencament de la condemna i atemptat contra els agents de l'autoritat en un habitatge del barri de Remolins.En global, en el dispositiu especial de seguretat s'han detingut sis persones en les darreres 24 hores, les quals està previst que passin a disposició judicial en les pròximes hores, segons han detallat des de l'Ajuntament.Des del consistori fan una crida a la responsabilitat perquè tothom es «comporti de manera adequada i amb civisme» i recorden la importància de denunciar qualsevol mena de delicte. Durant els dies de la festa major, la Policia Local de Tortosa i els Mossos d'Esquadra han reforçat els efectius i a més s'ha contractat més hores de seguretat privada.