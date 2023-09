Demanen una valoració «urgent» dels danys a granges de la pedregada del 26 d'agost a la Sénia

Unió de Pagesos sol·licita ajuts per poder tornar a posar les instal·lacions en marxa «el més aviat possible»

Actualitzada 01/09/2023 a les 17:05

Unió de Pagesos (UP) ha demanat una valoració «urgent» dels danys que van patir diverses granges a causa de la pedregada que hi va haver el 26 d'agost passat al municipi de la Sénia (Montsià). L'entitat ha advertit que l'episodi meteorològic va afectar «de manera greu» les instal·lacions -també alguns magatzems agraris- en una àrea d'uns dos quilòmetres al voltant del poble.La pedra va provocar danys a coberts i teulades. Per això demana al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una valoració «ràpida i acurada» per indemnitzar «de manera justa» els afectats. UP també reclama que s'adeqüi la fiscalitat de l'IRPF a les pèrdues. A banda considera necessaris ajuts per restablir l'activitat «el més aviat possible».D'altra banda, el sindicat agrari també demana a l'Agència de Residus de Catalunya ajuts especials per retirar amiant de les construccions agràries afectades, com els que es van establir, recorda, arran de la pedregada del 30 d'agost de l'any passat a les comarques de Girona.En una primera valoració feta el 27 d'agost, UP va calcular pèrdues en arròs superiors al 50% a causa de la mateixa pedregada al Poble Nou del Delta, a Amposta. En algunes parcel·les la pèrdua de la varietat bomba serà del 100%. En total, les hectàrees afectades d'aquest conreu van ser unes 800, comptant part de la collita al municipi veí de la Ràpita. Pel que fa a l'olivera, segons UP la tempesta de pedra també va afectar desenes d'hectàrees, encara que amb diferent grau d'intensitat.