Una mossa salva els ocupants d'una embarcació varada a l'Ampolla

Els fets van passar dimecres a la badia del Fangar

Actualitzada 31/08/2023 a les 13:26

Windsurfista a la deriva

La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra va acudir dimecres a l'alerta de Salvament Marítim per una embarcació varada a la badia del Fangar a l'Ampolla.Com que a la zona on es trobava el vaixell comptava amb poca profunditat, una mossa es va llençar a l'aigua per ajudar als ocupants a arribar a terra. Allí els tripulants van ser atesos pels serveis mèdics.Salvament Marítim, per la seva banda, va rescatar un windsurfista a la deriva a la platja del Trabucador al Delta de l'Ebre. El Centre de Comandament de Tarragona va mobilitzar la Salvamar Achernar i l'helicòpter Helimer 221, que el va treure de l'aigua i el va traslladar en bon estat fins la Barra del Trabucador.