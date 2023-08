Gandesa es prepara per a un cap de setmana ple de festa i música

Avui inicien els actes de Festa Major que s'allargaran fins al pròxim dilluns

Actualitzada 30/08/2023 a les 20:26

Gandesa ja es prepara per celebrar la Festa Major de la vila. Els actes iniciaran avui dijous i s'allargaran durant tot el primer cap de setmana de setembre fins al dilluns dia 4. Els actes festius començaran aquest migdia, amb el Volteig de campanes i continuaran a la tarda, amb especial atenció al Correbars. Al vespre, viurem el Pregó de Festes a càrrec de Neus Sabaté i Vizcarra i la proclamació de Pubilles i Hereus. El vespre clourà amb l'actuació del grup de versions «La cosa Nostra» i diversos Djs.La festa continuarà divendres a la tarda, quan, hi haurà la gran desfilada de carrosses pels carrers acompanyats pel grup de grallers i gegants. A la nit, l'animació anirà a càrrec de Duo Elegance que oferirà un concert a la plaça del Comerç amb un preu de 6 €. La nit, s'arrodonirà amb la festa Love Dance a la Pista de les Escoles Velles. Dissabte s'iniciarà a les dotze amb la missa concelebrada en honor a Sant Gregori Bisbe que serà l'acte previ al Ball de Vermut amenitzat per Miquel Rullo. I, a la tarda, viurem el partit de futbol del C.F. Gandesa B i la dansada amb l'actuació del grup 'Suc d'Anguila' amb la participació de balladors locals a la plaça del Comerç. A dos quarts de nou hi haurà el Ball de tarda a càrrec de l'orquestra Venus que donarà pas a l'Actuació de l'Orfeó Gandesà i de la Coral Jove Migjorn. Tot conclourà amb el Ball de nit amb l'orquestra Venus i Dj Pau Brull.Diumenge, el rosari de l'aurora pels carrers del poble despertarà als veïns abans de la Cercavila que precedirà a la Missa major en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda cantada per l'Orfeó gandesà. A l'una, serà el moment dels Cossos, amb diverses curses. La tarda s'obrirà amb el partit de futbol entre el C.F. Gandesa i el Juvenil A del Nàstic de Tarragona i,a les vuit, serà la solemne Processó i ofrena a la Mare de Déu de Fontcalda, acompanyada de l'agrupació musical de Vilalba dels Arcs. El vespre continuarà amb el Show Revista amb Maica, la màgia del Mag Marín i l'humor amb el tribut a Eugenio. Tot continuarà amb el Ball de nit amb La Mundial Orquesta Show. En acabar, hi haurà Xaranga amb esmorzar per als participants.La Festa clourà el dilluns dia 4, que s'obrirà, una vegada més, amb la Missa en Honor a Sant Fabià i Sant Sebastià cantada pel cor parroquial. En acabar, iniciarà la processó fins a la Font de Dalt per acomiadar a la Mare de Déu de la Fontcalda. A la tarda, es durà a terme la Cursa Infantil de BTT de la Festa Major mentre que, a la zona lateral de les piscines municipals es durà a terme el Boom Art Bap. La festa acabarà amb el concert de tarda a càrrec de l'orquestra Atàlia, el correfoc a càrrec del grup de dimonis «Ull de Bou» del Pinell de Brai, el Gran Piromusical a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló i, finalment, el Ball de nit que posarà el punt final a les Festes Majors també de la mà de l'orquestra Atàlia. Podeu consultar els detalls de la programació al web de l'Ajuntament.