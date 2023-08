Desmantellen un conreu amb 850 plantes de marihuana en una finca de Benifallet

Els Mossos detenen un home a l'interior d'una de les tendes de campanya utilitzades pels vigilants de la plantació

Detenim un home i desmantellem una plantació de marihuana en un terreny rural a Benifallet



Localitzem l'home a l'interior d'una tenda de campanya presumptament fent tasques de vigilància



Intervenim 850 plantes amb un valor d'entre 770.000 i 1,5 milions d'euros — Mossos (@mossos) August 30, 2023

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar aquest dilluns un conreu amb 850 plantes de marihuana en una finca de Benifallet (Baix Ebre) i va detenir un home de 54 anys com a presumpte responsable. Una patrulla va observar indicis de l'existència de la plantació en un terreny rural i van sol·licitar reforços per comprovar-ho.Quan van arribar a la finca, els agents van trobar infraestructura de regadiu desplegada amb mànegues i dipòsits d'aigua que permetien regar diversos bancals amb amples de marihuana d'entre un i dos metres d'alçada i la mateixa amplada. També van trobar material per al cultiu, com torretes, panells solars, bombers d'aigua i bosses per emmagatzemar l'estupefaent. Els Mossos calculen que les plantes, un cop assecades, podrien tenir un valor aproximat entre els 770.000 i 1,5 milions d'euros.A banda de la infraestructura de regadiu, les patrulles van localitzar diverses tendes de campanya on, suposadament, descansaven i feien guàrdia els vigilants de la plantació. Totes estaven buides excepte una, on van trobar l'home, que va ser arrestat per un presumpte delicte de tràfic de drogues i ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa aquest dimecres.