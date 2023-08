Interposen quatre denúncies per accedir al Parc Natural dels Ports malgrat el tancament

L'entrada al massís es troba restringida per l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi

Actualitzada 29/08/2023 a les 17:37

Els Agents Rurals han interposat quatre denúncies per accedir a l'interior del parc natural dels Ports, vulnerant les restriccions d'accés vigents per l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi forestal. Des de fa uns deu dies, efectius del cos i dels Mossos estableixen controls d'accés als principals accessos al parc natural i vigilen perquè no es vulneri aquesta restricció.A banda del parc natural dels Ports, en aquest moment tampoc es permet accedir per l'elevat perill d'incendi forestal al parc natural de Montsant, així com els espais naturals de la serra de Cardó-Boix i de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Set comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent té activat el nivell 3. Els agents recomanen a visitants i turistes que consultin la situació del Pla Alfa abans de sortir o efectuar activitats al medi natural.