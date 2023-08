Dispositius policial especials per a les festes de la Cinta de Tortosa

Els efectius policials centraran l'atenció als espais on es concentrarà un major nombre de persones

Actualitzada 29/08/2023 a les 13:04

Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Tortosa organitzaran «dispositius de seguretat» dissenyats específicament per prevenir fets delictius, garantir l'ordre públic i la seguretat ciutadana durant les festes de la Cinta, entre el 30 d'agost i el 4 de setembre. Segons el cos policial de la Generalitat, durant les activitats i esdeveniments programats durant les celebracions suposen un augment molt important de persones vingudes de dins i fora del municipi. Segons un comunicat, els operatius, dissenyats en col·laboració i coordinació amb la policia local volen garantir el desenvolupament «amb normalitat i seguretat» d'aquests actes. Tots dos cossos asseguren haver incrementat el nombre d'efectius disponibles per cobrir-los.La mobilització d'efectius a la comissaria de Tortosa dels Mossos, assegura el cos, reforçarà els torns de nit, i disposarà de suport extraordinari d'altres unitats regionals, com és l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). També l'Ajuntament de Tortosa ha augmentat els efectius de la Policia Local durant la setmana de festes majors i pràcticament ha doblat, respecte de l'any passat, les hores contractades de seguretat privada pels actes festius.Segons els cossos policials, aquest increment permet estar present a més indrets i donar una resposta més ràpida i eficaç a les diferents problemàtiques que puguin sorgir, en especial als fets delictius associats a l'oci nocturn i els relacionats amb les violències sexuals i de gènere. El parc Teodor González, el Recinte de Ball de l'Auditori Felip Pedrell o el Pavelló Remolins, indrets on s'ha programat la majoria de concerts musicals, seran els llocs on, amb previsió d'una major afluència de públic, es prestarà una atenció prioritària per part dels cossos policials.