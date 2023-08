Eufònic tanca l'edició de transició amb un «èxit rotund» i amb «una gran assistència» de públic

Malgrat els canvis imposats en la dotzena edició i el mal temps de dissabte, l'organització destaca la resposta positiva dels assistents

Actualitzada 28/08/2023 a les 15:19

Instal·lacions artístiques fins al setembre

Eufònic, el festival d'arts sonores, visuals i digital-performatives a les Terres de l'Ebre ha tancat amb una «gran» assistència de públic en els actes celebrats aquest cap de setmana. Malgrat els canvis imposats en la dotzena edició i el mal temps de dissabte, l'organització destaca la resposta positiva dels assistents.«Hem comptat amb gairebé la mateixa afluència que en anys anteriors, tot i que aquest any s'han programat menys activitats i menys artistes, amb un públic fidel que aprecia les propostes més descentralitzades i úniques», ha afirmat el seu director, Vicent Fibla. Ara, l'organització ja prepara el nou format per l'any vinent, després del trencament amb l'Ajuntament de la Ràpita, l'epicentre tradicional del certamen.Segons l'organització, els canvis que s'han vist obligats a implementar en l'edició d'aquest any els han proporcionat l'oportunitat de reflexionar i repensar el festival tal com s'ha desenvolupat i viscut fins ara. Fibla ha explicat que han començat a «imaginar» com seran les futures edicions, amb un Eufònic descentralitzat, on, diu, «no és necessari que una població sigui l'epicentre, sinó on les activitats estaran més disseminades, fent un ús més extens dels espais naturals i els singulars, potenciant el coneixement del territori i la relació d'aquest amb les pràctiques artístiques».Els dos concerts de tancament a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona d'aquest diumenge es van cancel·lar a causa del fort vent i la pluja, tot i que es va mantenir una petita sessió de DJ com a celebració final del festival. A més, com és habitual, tres instal·lacions artístiques romandran obertes uns dies més.D'una banda, Stream de SHOOK Studio, que es pot visitar al Museu de Tortosa fins al 10 de setembre, i Erosió digital de nddr3, que es troba a l'espai virtual del festival, la Sala Sintètica, accessible fins al mateix dia 10 de setembre. I fins al dia 17 es pot veure el Meta Music Machines, d'Oscar Martín, a Lo Pati - Centre d'Art Terres de l'Ebre d'Amposta.