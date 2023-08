Estimen que la pedregada de dissabte va afectar també unes 100 hectàrees d'olivera al Montsià

Les cooperatives constaten la pèrdua total de la producció d'arròs en 200 hectàrees de l'hemidelta dret de l'Ebre

Actualitzada 28/08/2023 a les 17:12

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) estima que la pedregada que va afectar el dissabte la comarca del Montsià hauria afectat plantacions d'oliveres, principalment de la Sénia i, parcialment, en altres localitats limítrofes. En concret, hi hauria afectacions al voltant d'unes 100 hectàrees, on també s'han produït danys materials en vehicles i edificacions.En paral·lel, el temporal també hauria tingut incidència en unes 800 hectàrees d'arròs de l'hemidelta dret del delta de l'Ebre, en parcel·les d'El Poble Nou del Delta, La Ràpita i d'Amposta. D'aquestes, en unes 200 hectàrees, les pèrdues serien pròximes al 100%. Per tot plegat, des de les cooperatives reclamen un peritatge urgent en les explotacions assegurades.