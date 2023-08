Adjudiquen la redacció del projecte de la variant de Gandesa de la carretera N-420 per un import de 820.000 euros

L'obra té un pressupost global de 24,1 MEUR i l'objectiu de millorar la mobilitat de la zona

Actualitzada 28/08/2023 a les 16:58

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat el contracte de serveis per la redacció del projecte del traçat i construcció de la variant de Gandesa, de la carretera N-420, per un import de 820.000 euros (IVA inclòs).El pressupost estimat per l'execució dels treballs s'enfila a 24,1 milions d'euros (amb IVA) i s'executarà entre els quilòmetres 797,4 fins al 804,0 d'aquesta via. L'objectiu d'aquesta actuació és captar el trànsit de llarga distància i evitar que els vehicles circulin pel nucli de la capital de la Terra Alta. A més, també permetrà la millora de la mobilitat i la qualitat de vida dels habitants de la zona, segons el Ministeri.