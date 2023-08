Les pedregades al delta de l'Ebre causen pèrdues del 50% a la collita d'arròs

Unió de Pagesos avisa que a algunes finques han quedat afectats tots els cultius a punt de collir

Actualitzada 27/08/2023 a les 16:02

Les pedregades registrades les darreres hores al delta de l'Ebre han causat pèrdues del 50% en la collita d'arròs. Segons ha indicat Unió de Pagesos aquest diumenge, en algunes finques de Poble Nou del Delta (Amposta) on hi havia arròs bomba llest per collir l'afectació ascendeix fins al 100%. «També s'ha vist afectat en menor mesura part de la collita al municipi veí de Sant Carles de la Ràpita. En total s'han vist afectades en un grau o un altre unes 800 hectàrees dels municipis d'Amposta i La Ràpita», apunta el sindicat agrícola. Tanmateix, l'entitat ha recordat que la zona afectada per les pedregades del cap de setmana era també la més havia patit la sequera i les restriccions d'aigua d'aquest estiu.«Aquesta restricció en el reg ha fet augmentar la salinitat del terreny i, per tant, la collita d'arròs també ha patit una pèrdua important per culpa d'aquesta salinització», ha afegit Unió de Pagesos en una nota. Segons l'entitat, cal que les asseguradores realitzin els peritatges «amb urgència», ja que la varietat bomba s'havia començat a collir i cal acabar-la amb celeritat per evitar pèrdues majors. Així mateix, demana que l'Agroseguro pagui els danys «a preu de mercat».Finalment, el sindicat reclama habilitar mesures compensatòries a la pagesia afectada, com la condonació de les quotes a la seguretat social, entre d'altres. A més, recorden que és el tercer any consecutiu que els cultius d'aquesta zona de Catalunya pateixen les conseqüències de les pedregades.