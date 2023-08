La pedregada de la Sénia deixa més de 200 vehicles malmesos i un ferit lleu per talls a la cama

L'Ajuntament diu que els desperfectes s'han de tractar de particulars a asseguradores però promet ser-hi «al damunt»

Actualitzada 27/08/2023 a les 19:20

La pedregada que dissabte a la tarda hi va haver al Montsià i especialment a la Sénia, on van caure-hi pedres grans com un ou de gallina, ha deixat més de 200 cotxes amb desperfectes i una persona ferida. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) l'alcaldessa del municipi, Victòria Almuni, que ha puntualitzat que el ferit, lleu, va ser atès al CAP per ferides a les cames provocades per vidres que van saltar per l'impacte d'una pedra. «Sortosament», ha afegit, no hi ha hagut «cap incidència greu».Almuni ha dit que molts vehicles han perdut els vidres davanters i del darrere i tenen bonys a la carrosseria i que també hi ha magatzems que han perdut la teulada o la coberta. Dins del nucli urbà, els danys són sobretot en teulades i claraboies foradades, com la que va ferir una persona. De fet, la batllessa ha celebrat que no hi hagi cap ferit per impacte de pedra «perquè eren molt grosses, algunes de deu centímetres, molt planes i tallants», ha detallat.Ha contribuït a la falta de danys personals el fet que, malgrat estar de festa major, en aquell moment no hi havia cap activitat prevista. Aquella mateixa tarda s'havia de fer una cursa de cavalls que, si hagués coincidit amb la pedregada, «hauria fet una malesa».Aquest diumenge els veïns han començat a parlar amb els tallers del municipi i amb les asseguradores, com la que ha obert la seva oficina al poble, per agilitzar els tràmits. Tot i que l'Ajuntament ha reconegut que les incidències particulars s'han de tractar entre els afectats i les seves assegurances, ha garantit que el consistori hi serà «al damunt»: «El que farem durant la setmana és registrar les incidències i ser al costat de la població en qualsevol cosa que puguem ajudar».