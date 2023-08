El perill d'incendi forestal es manté aquest dissabte a les Terres de l'Ebre

Es mantenen les restriccions d'accés als espais de Montsant i els Ports

Actualitzada 25/08/2023 a les 19:10

El perill d'incendi forestal es manté aquest dissabte al sud de Catalunya. A partir de diumenge hi haurà un episodi de vent fort de mestral i tramuntana al terç sud i a l'Empordà, respectivament, però també s'esperen pluges. Davant d'aquesta situació, els Agents Rurals mantenen activat a partir d'aquesta mitjanit el nivell 3 del Pla Alfa en 24 municipis de les comarques del Baix Ebre, les Garrigues, el Montsià, el Priorat i la Terra Alta.Dissabte es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals protegits de Montsant i els Ports, però es reobriran els espais del Garraf, Montmell-Marmellar, Montsec d'Ares, Montsec de Rubies i Baronia de Rialb. S'han suspès les autoritzacions de qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi a les comarques i municipis on hi hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa.Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'Alerta del Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya (Infocat) per l'elevat risc d'incendi forestal que, aquest divendres, es manté molt alt en molts punts de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana trucar ràpidament al telèfon d'emergències 112 en cas de veure foc o fum. Les mesures excepcionals dictades pel Govern des del dia 22 d'agost finalitzaran a les 00.00 hores del dia 26.Mentre dura l'activació, els Agents Rurals es destinen exclusivament a la prevenció d'incendis forestals, i es reforça la vigilància aèria. Des de dilluns fins aquest divendres, han fet un total de 960 actuacions relacionades amb la prevenció d'incendis i 13 denúncies per incompliments de la normativa.