Les temperatures poden superar aquest dijous els 40ºC a l'interior de les Terres de l'Ebre

Catalunya viu una nit més de calor amb mínimes que freguen els 29ºC a Barcelona

Actualitzada 24/08/2023 a les 10:40

Catalunya ha viscut una nit més de calor, sobretot al litoral i prelitoral central, on la mínima s'ha mantingut entre els 24 i els 28 graus. Destaca Barcelona, on l'estació del Raval ha registrat una mínima (28,8) que frega els 29ºC. A més, els registres indiquen que el 23 d'agost l'Observatori Fabra va batre el rècord de temperatura mínima més alta mai registrada, amb 29,4 o 29,5ºC, amb un dels dos valors encara pendent de confirmar. Igualment, la temperatura màxima va assolir el segon valor més alt de tota la seva història amb 38,5ºC. El Meteocat preveu que aquest dijous continuï la calor intensa, amb valors màxims que poden superar els 40 ºC a Ponent, Catalunya Central, així com a l'interior de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Empordà.Tot i això, es preveuen alguns ruixats locals al Pirineu i que la temperatura afluixi lleugerament, sobretot al prelitoral. El Meteocat ja va avisar dilluns que l'onada de calor seria persistent i extensa, i que es mantindrà com a mínim fins divendres.