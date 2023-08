Localitzen un taller mecànic il·legal dins d'una nau industrial a Amposta

El Seprona va interposar 13 denúncies en matèria de gestió de residus, seguretat industrial o llicència d'activitat, entre altres

Actualitzada 22/08/2023 a les 12:49

El Seprona de la Guàrdia Civil va localitzar un taller il·legal als afores d'Amposta a l'interior d'una nau industrial, aparentment fora d'ús, on es dedicaven a la reparació i manteniment de vehicles de motor de manera irregular.A l'interior es van trobar diversos vehicles de motor, que estaven sent reparats, així com maquinària industrial, recanvis i eines relacionades amb l'activitat citada. Per tot el local hi havia pneumàtics usats, bateries i altres peces de vehicles, a més de restes d'oli. La majoria d'aquests residus tenien la qualificació de perillosos, els quals estan subjectes a les obligacions establertes en la legislació vigent.Els agents actuants van comprovar que el titular mancava de la preceptiva Llicència d'Activitat municipal, a més d'altres autoritzacions necessàries.Arran de la inspecció, el Seprona va interposar tretze actes-denuncies per infraccions administratives, relacionades amb els residus, seguretat industrial i documentació necessària per desenvolupar l'activitat, així com infraccions tributàries i de les obligacions econòmiques derivades de la seguretat social. Algunes d'aquestes estan qualificades com a greus, amb multes de fins a 300.000 euros si es tracta de residus perillosos.Els tallers mecànics il·legals, a més de fomentar el desenvolupament d'una activitat econòmica «submergida», que comporta, entre altres, la no tributació d'impostos, treballadors sense protecció, tant dels seus drets laborals com de seguretat física, també són una competència deslleial cap al sector, implicant un greu desprestigi de l'activitat.