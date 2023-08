Inicien els tràmits per a la construcció de dos parcs fotovoltaics a Ascó i Flix

El projecte 'Ascó I' preveu 36.998 panells solars, mentre que 'Ascó III' en tindria 36.868

Actualitzada 22/08/2023 a les 12:12

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat a informació pública els tràmits inicials per a la construcció de dos parcs fotovoltaics als municipis d'Ascó i Flix (Ribera d'Ebre). El primer projecte, anomenat Ascó I, preveu instal·lar 36.998 panells solars amb una potència total de 16 MW. A més, tindrà línies d'evacuació soterrades a 30 kV al mateix municipi d'Ascó. El segon projecte, batejat com a Ascó III, preveu la construcció de 36.868 panells solars de 16 MW de potència i amb línies d'evacuació soterrades que afectaran els municipis d'Ascó i Flix. El pressupost previst per a Ascó I és de 9.065.126 euros, mentre que per al projecte Ascó III és de 9.135.334 euros.La promotora d'ambdues actuacions és Blue Viking Lisa, Sa, amb seu a Alacant. De moment, l'empresa ha efectuat la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte ambiental.