Detenen tres homes per robar a dos a domicilis a Tivissa

Tots tres acumulaven 27 antecedents policials la majoria relacionats amb el mateix tipus de delicte

Actualitzada 22/08/2023 a les 11:37

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 17 d'agost tres homes d'entre 31 i 38 anys com a presumptes autors de dos robatoris a domicilis a Tivissa.Els robatoris van tenir lloc els dies 4 i 31 de juliol. El primer d'ells en un habitatge dins el casc urbà i el segon en una casa de camp dins el mateix terme municipal.A banda dels danys provocats als immobles per tal d'accedir-hi, els lladres van sostreure diversos objectes, algun d'ells valorat en 500 euros aproximadament.Els agents de la Unitat d'Investigació de Gandesa van fer-se càrrec del cas i van iniciar la recollida d'informació i d'indicis policials.El resultat de la investigació policial va permetre, pocs dies després, identificar i detenir els presumptes autors, que entre tots tres acumulaven 27 antecedents policials la majoria relacionats amb el mateix tipus de delicte.El primer d'ells i autor del robatori al domicili situat dins el casc urbà va ser detingut el 17 d'agost al municipi de Móra d'Ebre. Els altres dos lladres, responsables del robatori a la casa de de camp, van ser detinguts el mateix 17 d'agost a la població de Rasquera.Per fer front als robatoris amb força a habitatges els Mossos d'Esquadra disposen d'un Pla d'Acció de prevenció de robatoris a interior de domicilis específic per la Ribera d'Ebre, en què efectius de Seguretat Ciutadana, Trànsit, Investigació i ARRO realitzen controls coordinats d'accessos i de vies, així com tasques de vigilància al territori que permeten prevenir aquests tipus de delictes.