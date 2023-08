L'hiperorgue de Carles Viarnès embolcalla la Cartoixa d'Escaladei en la setena edició del Festival Terrer Priorat

El certamen proposa un maridatge de música, arquitectura, paisatge i vi amb una quinzena de concerts fins al desembre

20/08/2023 a les 17:13

L'hiperorgue del músic Carles Viarnès ha embolcallat el refrectori de la Cartoixa d'Escaladei en el segon concert del Festival Terrer Priorat.La proposta ha fusionat dos orgues amb música electrònica a través d'un instrument únic a Catalunya. El certamen encara així la setena edició, que s'estén per una dotzena de pobles prioratins on es maridarà la música, l'arquitectura, el paisatge i el vi. Segons el director del festival, Blai Rosés, el certamen és una «porta d'entrada» a la comarca i la dona a conèixer des d'un vessant cultural combinat amb tastos d'oli i vi de la DO Montsant i DOQ Priorat.Artistes com Judit Neddermann, Carla Motis i Belén Bandera o Eva Fernández se sumen als catorze concerts programats fins al desembre.