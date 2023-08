L'arqueòleg i Doctor en Història, David Garcia i Rubert, pregoner de les festes del Remei d'Alcanar 2023

Ha dirigit nombroses campanyes d'excavació arqueològica en diversos jaciments de la primera edat del ferro

20/08/2023 a les 11:47

L'arqueòleg i Doctor en Història, David Garcia i Rubert, serà el pregoner de les festes del Remei d'Alcanar 2023. David Garcia, codirector de les excavacions al jaciment de la primera edat del ferro (800-550 aC) de Sant Jaume d'Alcanar, serà el pregoner de les festes d'octubre 2023, coincidint amb la 25a campanya d'excavacions.

«El seu caràcter afable i entusiasta, juntament amb la seua expertesa i profund coneixement sobre la protohistòria de la nostra terra, l'han convertit en un autèntic referent a territori i al municipi d'Alcanar», afirmen des del consistori. De fet, és considerat com un canareu més. I és que, a banda de dirigir la campanya d'excavacions durant els estius de forma ininterrompuda, ha col·laborat amb l'Ajuntament d'Alcanar en diverses ocasions com ara l'organització de congressos i seminaris de rellevància, passant per activats festives i de promoció del món iber com el festival iber Tyrika, entre d'altres.

Garcia i Rubert des de l'any 1997 ha dirigit nombroses campanyes d'excavació arqueològica en diversos jaciments de la primera edat del ferro, com la de Sant Jaume d'Alcanar. Ha publicat més de cinquanta articles científics, així com diversos articles de divulgació general i monografies. A banda de participar i coordinar els projectes de recerca finançats del GRAP, també ha dirigit diversos projectes de recerca ACOM de la Generalitat de Catalunya i projectes quadriennals de recerca en matèria arqueològica de l'OSIC.

Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, des de l'any 2002 com a professor d'aquesta Universitat ha impartit diverses assignatures de la Llicenciatura d'Història, del Grau d'Història, del Graduat Superior en Arqueologia, del Màster en Arqueologia, del Grau en Conservació/Restauració i del Grau en Arqueologia. També treballa a la Universitat Oberta de Catalunya i comparteix projectes d'estudi amb diverses universitats d'àmbit català, estatal i europeu.