The Tyets, Doctor Prats i Porto Bello, caps de cartell de les Festes de la Cinta 2023

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan i la regidora de Festes, Dolors Bel, presenten el programa d'actes que s'allargarà un dia més i s'estendran a molts barris

19/08/2023 a les 18:25

Les actuacions dels grups de música en català The Tyets, Doctor Prats i Porto Bello són els plats forts de les Festes de la Cinta 2023, unes festes que enguany duraran un dia més. Així el programa de festes començarà el pròxim 30 d'agost i s'allargarà fins al 4 de setembre. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, i la regidora de Festes, Dolors Bel, acompanyats per la reina de les festes, Ainara Bel, i la reina infantil, Ona Curto, van presentar dijous el programa d'actes, que tindrà una prèvia el dissabte 26 d'agost, amb el tradicional pregó, a càrrec del músic Xavi Bertomeu, i proclamació de la reina i reina infantil de les festes al parc i la presentació i Nit de Penyes.«Hem programat un dia més de festes majors, una petició que ens ha arribat des de diferents col·lectius i a la qual hem volgut donar resposta», va dir Jordan, que també va explicar que les festes s'estendran per molts dels barris de la ciutat. Així, la presentació de les penyes es farà al Rastre; una de les proves del circuit de penyes tindrà lloc a Sant Llàtzer; s'instal·laran atraccions gratuïtes pels més menuts a Ferreries i la Nit de Penyes es farà al pavelló de Remolins. Enguany, es reforçarà el circuit de penyes amb proves noves, entre les quals cal destacar la instal·lació d'un tobogan gegant al parc dels Països Catalans, al barri de Sant Llàtzer.Al marge dels caps del cartell, la Cinta 2023 presenta una vintena d'actuacions musicals, entre les quals discjòqueis com Pau Mestres, Guillermo Argentó, Òscar Sánchez, David Navarro, Eduard Ventura, Oriol Gombau, Ismael Sastre, Laylow, Roger Prats, Xavi Celma i Matu; les orquestres Cimarron, Atalaia i Alaska on Tour; el grup tortosí Miquel Segarra Band & Els Funiculars Somnàmbuls; l'ampostina Clàudia Xiva, concursant d'Eufòria; la banda tortosina de rock Obscens; la Tortosa Big Band; la Banda Municipal de Música de Tortosa; la Lira Ampostina i, com és tradicional, el tancament de festes amb música d'arrel amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. També coincidint amb la Cinta 2023 es celebrarà la XX edició del Festival Ebre Terra de Vent, amb cercaviles que ompliran de música els carrers de la ciutat.Jordan va destacar el caràcter participatiu i popular de les festes i va recordar que tots els actes són gratuïts. «Volem unes festes el màxim de participatives i obertes a totes les persones», va apuntar l'alcalde. A més, de la mateixa manera que a la Festa del Renaixement, la Cinta 2023 serà més inclusiva. En aquest sentit, la regidora de Festes va explicar: «Incorporem una fila zero per a les persones amb mobilitat reduïda o altres necessitats funcionals al pregó, l'ofrena i els focs i la traducció en llenguatge de signes en alguns dels actes propis». També a la zona d'atraccions, cada dia entre les 19 i les 20.00 h. les atraccions es mantindran sense so i il·luminació perquè puguen gaudir-ne totes aquelles persones amb sensibilitat sensorial.