Presentat a Tortosa el 55è Sexenni de Morella

Dimecres passat es va presentar aquesta festa que dona inici a l'any sexennal a les dues ciutats que comparteixen el Consorci dels Tres Reis amb Morella: Alcanyís i Tortosa

19/08/2023 a les 18:54

Els ajuntaments d'Alcanyís i Tortosa van acollir dimecres la presentació de l'Anunci del 55è Sexenni que tindrà lloc des del 25 fins al 27 d'agost. Aquestes dues ciutats, que juntament amb Morella formen el Consorci dels Tres Reis, han conegut tota la programació i singularitats d'esta festa declarada Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural d'Espanya, Festa d'Interés Turístic Nacional i Bé d'Interés Cultural Immaterial.A la presentació a Tortosa hi van participar els alcaldes de Tortosa, Jordi Jordan, i de Morella, Bernabé Sangüesa. «La festa de l'Anunci és un bon moment perquè la ciutadania de Tortosa i les Terres de l'Ebre visiten Morella i participen d'una festa tradicional que és única» ha destacat Jordan. A més -va dir-, «Tortosa, Morella i Alcanyís formen el Consorci dels Tres Reis, un ens que volem reactivar per a dinamitzar el turisme de les tres ciutats que compartim vincles històrics i ens trobem situades a cavall de Catalunya, el País Valencià i l'Aragó».L'alcalde de Morella va «agrair que ens obrin les portes de l'ajuntament per a donar a conéixer esta festa tan important per a nosaltres» així com «aprofitar per a convidar a totes i tots a disfrutar de l'Anunci en tots els seus actes des del 25 fins al 27 d'agost». L'edil va també «convidar a tota la gent a vindre i disfrutar de l'Anunci com la festa única que és i per a passar-ho bé amb qualsevol edat» i va afegir que «val la pena viure esta experiència que sols es repeteix cada sis anys i que tothom que hi ve, torna».Finalment, Sangüesa va explicar que «els tres ajuntaments de Tortosa, Alcanyís i Morella continuarem treballant dins del Consorci dels Tres Reis per a posar en valor aquest territori i tot el que ens uneix».