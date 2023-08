L'Eufònic readapta la programació i redueix artistes en una edició de «transició»

Després del trencament de l'acord amb l'Ajuntament de la Ràpita, el festival treballa en nous projectes de futur

Actualitzada 17/08/2023 a les 15:17

El castell d'Ulldecona escalfa motors

Com s'escolta l'Encanyissada?

L'Eufònic, el festival de les arts sonores, visuals i digitals-performatives de les Terres de l'Ebre, ha presentat la programació completa de la dotzena edició, amb menys artistes després del trencament de l'acord amb l'Ajuntament de la Ràpita. Inicialment, es comptava amb una seixantena d'artistes, que han passat a ser-ne 35 repartits pels sis municipis on ja tenien previst instal·lar-se del 24 al 27 d'agost. El director d'Eufònic, Vicent Fibla, ha remarcat la «complexitat» per adaptar aquesta edició, la qual considera de «transició». L'organització treballa en futurs projectes per involucrar el festival i l'IRTA a escala europea. La instal·lació lumínica d'Antoni Arola al castell d'Ulldecona encetarà el Pòrtic Eufònic aquest divendres.Amposta, Tortosa, Campredó, Miravet, Roquetes i Ulldecona acolliran a partir d'aquest cap de setmana les propostes sonores, audiovisuals i digitals de la dotzena edició de l'Eufònic. De la llista ha desaparegut la Ràpita, que fins ara, havia concentrat bona part del programa del certamen. El trencament de l'acord per part del consistori a menys de dos mesos de la celebració de l'esdeveniment ha obligat l'organització a reestructurar el programa, el qual ja comptava amb una seixantena d'artistes. Finalment, en seran 35 que es repartiran per les sis localitats ebrenques que ja havien confirmat la seva participació.El director d'Eufònic, Vicent Fibla, ha apuntat que la porta per tornar a la Ràpita en un futur no està tancada, si bé ara estan treballant «en altres variables» que involucren un canvi de model de certamen que es podrà començar a veure a partir de l'any vinent. En aquest sentit, l'organització ha qualificat la dotzena edició com de «transició» per valorar quines accions es poden reforçar amb el paisatge com a clar protagonista.De cara a aquesta edició, l'artista Antoni Arola serà l'encarregat d'encetar aquest divendres al vespre el Pòrtic Eufònic, les activitats prèvies al cap de setmana fort de la programació. Arola ha preparat una intervenció lumínica al castell d'Ulldecona on treballarà amb la llum del sol amb què l'artista busca que el públic percebi la rapidesa amb què es mou el sol. «És una proposta de quilòmetre zero en tots els sentits; ha estat pensada aquí, per al territori, amb la llum del sol d'aquí i en un espai increïble», ha detallat. El Pòrtic Eufònic se celebrarà del 18 al 20 d'agost al Museu de Tortosa, el castell d'Ulldecona, el castell de Miravet i la Torre de Font de Quinto a Campredó.La d'Arola serà la primera de les propostes incloses en el programa, que agafarà volada del 24 al 27 d'agost. Al cartell s'hi sumen la relectura del flamenc en clau electrònica de la mà Flamante divendres de la setmana vinent, el queer punk de Ruïnosa y las Strippers de Rahola als Ullals de Baltasar o la música electrònica d'Alex Banks al castell d'Amposta que es podran veure l'endemà dissabte.Una de les últimes creacions que es podran veure, però especialment escoltar, és la que prepara l'artista navarresa Merche Blasco pel dissabte 26 d'agost al matí. Es tracta d'una performance que Blasco elaborarà a partir de les gravacions subaquàtiques que està recollint en el marc de la seva residència artística, on investiga el so de la llacuna més extensa del Delta de l'Ebre. «Sona molt diferent i molt actiu. Semblen unes aigües molt tranquil·les però quan poses el micròfon, es comencen a escoltar com respiren les plantes, els animals interactuant amb l'aparell...» ha detallat. Tot plegat es transformarà en una peça sonora que el públic podrà escoltar en alta qualitat i així conèixer un nou punt de vista de l'entorn deltaic.En total, al llarg de tot el festival es podran veure vuit instal·lacions artístiques, una vintena d'actuacions, concerts, tres tallers, dues jornades professionals i tres residències artístiques. Segons l'organització, el 60% dels artistes són catalans, el 15% són de la resta de l'estat espanyol i la resta provenen de l'estranger. A la vegada, les artistes femenines se situen entre el 45% de la programació, una xifra similar a la d'anteriors edicions.