Denuncien una empresa per eliminar sense control margalló d'un terreny de Tortosa

Actualitzada 16/08/2023 a les 11:46

El Seprona ha denunciat una empresa per destruir al voltant d'un miler de plantes de margalló en un terreny de Tortosa. Els agents van corroborar com aquesta estava fent treballs de desmunt i desbrossament en un terreny rural obert, amb flora diversa i amb diferents espècies vegetals pròpies del bosc baix català, com poden ser el llentiscle, la carrasquilla, la farigola o el margalló, entre altres.El margalló és una espècie protegida a Catalunya des de l'any 1985, per la qual cosa qualsevol treball de desbrossament ha d'incloure tasques de rehabilitació de l'espai natural afectat.En el transcurs de les diferents inspeccions oculars que van realitzar els agents del Seprona, es va comprovar que en les zones on la maquinària pesant havia efectuat treballs de desmunt i aplanament, s'havien anat eliminant les espècies interessades sense les degudes precaucions per a la conservació de les espècies més vulnerables, com són el margalló.Els agents van emetre el corresponent Informe-denúncia al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.