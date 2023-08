Els Mossos organitzen una campanya de mobilitat segura a càmpings de les Terres de l'Ebre

Les xerrades i els tallers sobre mobilitat segura que organitzen els Mossos estan destinats especialment als més petits de la casa

Actualitzada 14/08/2023 a les 18:52

Al llarg d'aquest estiu els agents de l'Àrea Regional de trànsit de les Terres de l'Ebre estan realitzant una sèrie de xerrades i tallers sobre mobilitat segura destinats especialment als més petits de la casa.La novetat d'enguany és que aquestes activitats es realitzen als mateixos càmpings o zones de lleure on molts d'ells passen les vacances amb familiars i amics.Nens i nenes d'entre 3 i 12 anys assisteixen als tallers juntament amb els seus familiars i aprenen coneixements i actituds que en un futur afavoriran comportaments responsables alhora de circular amb seguretat.Els menors són un col·lectiu de risc en termes de mobilitat. L'ús intensiu que fan de mitjans com la bicicleta i el patinet els fa especialment vulnerables quan circulen per carrers i carreteres.Mitjançant aquestes activitats, els menors aprenen els diferents significats dels senyals de trànsit i la importància de les mesures de seguretat passiva com sín els elements reflectants i els de protecció personal entre d'altres.Mentre dibuixen, pinten i confeccionen els seus propis senyals que s'enduran a casa, aprenen conceptes claus que milloraran la seva seguretat alhora de circular per la xarxa viària.Tot i que la majoria són residents a Catalunya, també hi ha assistents de la resta de l'Estat Espanyol, així com de França, Països Baixos i Cuba entre d'altres.