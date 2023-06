Un bus reforçarà l'accés des de Tortosa a l'HTVC mentre es construeix el pàrquing del fossat

La llançadora farà diverses parades prop de les zones d'aparcament de la ciutat

Actualitzada 14/06/2023 a les 16:21

Un bus llançadora oferirà un servei «especial» i gratuït a partir de dilluns a Tortosa, per enllaçar la ciutat amb l'Hospital Verge de la Cinta (HTVC). Amb el bus es facilitarà l'accés al centre hospitalari mentre es fan les obres del pàrquing provisional del fossat i es limitarà l'estacionament de vehicles a l'espai mentre es fan els treballs. Per facilitar l'accés dels usuaris i del personal, el bus sortirà del centre comercial de Tortosa, de la plaça Barcelona i anirà per la ronda Reus fins a la pujada al Seminari, on es recolliran les persones que aparquen al nou pàrquing de l'estació de tren. També farà una parada a l'exterior de l'aparcament de l'antic col·legi Betània i una última prop de la rotonda de la Simpàtica.La línia especial s'uneix a les dos línies que ja connecten de manera habitual amb l'HTVC, un bus llançadora que fa el trajecte des de l'aparcament situat al costat del pont del Mil·lenari, i la línia L2, que passa pel centre, el Temple i Sant Llàtzer abans de pujar a l'hospital.