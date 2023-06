Movem-PSC i ERC compartiran alcaldia a Tortosa amb el suport extern la CUP

Junts per Tortosa qualifica l'acord de «perdedors» i acusa els republicans d'enganyar-los

Actualitzada 14/06/2023 a les 15:27

Alcaldia i pacte d'estabilitat

Desconfiança en la CUP

Engany i despit

Movem-PSC i ERC governaran a Tortosa amb el suport extern de la CUP. D'una banda, la coalició d'esquerres i els republicans es repartiran l'alcaldia. Dos terços del mandat l'alcalde serà el candidat dels progressistes i socialistes, Jordi Jordan, i el darrer terç l'alcaldia l'ocuparà Mar Lleixà, candidat dels republicans després de la renúncia de Xavier Faura a recollir l'acte de regidor. Les dues formacions han signat també un «acord d'estabilitat» amb la CUP, del qual donaran detalls més endavant, però que ha de garantir l'aprovació de pressupostos, entre d'altres. L'alcaldessa en funcions i candidata de Junts, Meritxell Roigé, ha qualificat l'acord «de perdedors» i ha acusat ERC d'haver-los enganyat i d'haver actuat «per despit».Jordi Jordan i Víctor Grau, número u i dos de la candidatura de la coalició de Movem-PSC, i Mar Lleixà, número dos de la candidatura d'ERC, han comparegut aquest dimecres per explicar el pacte de govern «progressista, d'esquerres, de diàleg i transparent, i inclusiu» que han tancat a l'Ajuntament de Tortosa. Jordan serà el nou alcalde de Tortosa a partir de dissabte. Ho farà amb el vots dels set regidors de la coalició, els vots dels tres regidors d'ERC, amb qui governaran, i el vot del regidor de la CUP, que donarà suport des de fora del govern.«És un pacte legítim, que representa la majoria social de la ciutadania de Tortosa, un 45,5% dels votants», ha defensat Jordan. El candidat a l'alcaldia dels progressistes ha apuntat que mentre «el vot de la dreta» s'ha concentrat en la candidatura de Junts i Meritxell Roigé, «el vot d'esquerra» ha estat «plural i transversal» però que suma els onze regidors i una majoria absoluta que els permet governar la capital ebrenca. Ho faran «amb l'entesa demostrada» entre les tres formacions polítiques i amb un govern «de dones» on hi haurà sis regidores entre els deu edils del govern municipal.La mobilitat i l'estacionament, l'habitatge, el petit i mitjà comerç de la ciutat, la cultura, la dinamització turística, l'atracció d'inversions, la salut, la neteja, el manteniment dels espais públics, la seguretat, la convivència i el civisme i l'obertura de la ciutat al riu són alguns dels àmbits prioritaris de la coalició de govern. Jordan també ha avançat que no renunciaran a cap dels projectes que l'actual govern municipal de Junts té en marxa i amb finançament garantit. Alguns, ha remarcat, s'havien proposat pel seu partit a l'oposició, com la transformació dels terrenys de Renfe o la recuperació de les muralles.Movem-PSC tindrà l'alcaldia dos terços del mandat i ERC la resta. Jordi Jordan serà alcalde de Tortosa fins a l'1 de gener de 2026. L'endemà prendrà el relleu com a alcaldessa la candidata republicana Mar Lleixà. Lleixà era la número dos de la candidatura d'ERC i pren el relleu de Xavier Faura després de la seva renúncia i el seu «pas al costat». Tot i que Faura va plegar sota la premissa que no se sentiria còmode presidint l'Ajuntament amb els resultats obtinguts – els republicans han perdut un regidor -, Lleixà ha defensat que «se sent legitimada» a ocupar l'alcaldia i que està preparada per liderar aquesta «nova etapa» amb «un govern estable» amb els progressistes i socialistes.De la resta del cartipàs i del repartiment de regidories i àrees, les formacions en donaran més detalls els pròxims dies, com també sobre el pacte d'estabilitat que, prèviament, han signat amb la CUP. Els cupaires sempre han ofert el seu suport a un govern alternatiu, per acabar amb setze anys de governs convergents i de l'espai post convergent. Durant la campanya i també els darrers dies, havien sortit públicament a pressionar ERC perquè se sumés a l'acord.Jordan només ha avançat que el pacte preveu garantir l'estabilitat pressupostària «que no ha tingut el consistori els últims anys», ja que amb un govern de vint-i-un regidors, Roigé ha tingut moltes dificultats per aprovar comptes anuals.Junts per Tortosa s'ha reivindicat com «l'única formació política» que aconseguit augmentar el suport electoral a la ciutat, passant de set a deu regidors, i ha remarcat que, respecte dels comicis de 2019, la coalició Movem-PSC ha perdut un 32% dels vots i ERC un 43%. «Som els únics que pujàvem tot i l'abstenció i em sentia legitimada a continuar governant. És el segon millor resultat que una formació treu a l'Ajuntament de Tortosa», ha recordat Roigé.De fet, els 14 vots que van permetre a la CUP mantenir la representació a l'Ajuntament amb un regidor són els que han separat Roigé i Junts per Tortosa de la majoria absoluta, una fita que només ha aconseguit CiU a Tortosa, el 2011 amb Ferran Bel. L'alcaldessa en funcions ja ha advertit que el nou govern de la ciutat «estarà condicionat» pels cupaires i ha pronosticat que això suposarà el seu «fracàs». «Que no comptin amb nosaltres per salvar algun desgavell quan la CUP els deixi sols», ha advertit. «Uns s'avergonyeixen d'aquest acord i els altres no volen sortir a la foto amb el PSC», ha criticat l'alcaldessa de Tortosa en funcions.Roigé, acompanyada pels deu regidors que formaran una forta oposició al govern de Tortosa, ha assegurat que se sent «amb més força» que fa quatre anys, després «d'un mandat dur i complex», i que encapçalarà un gran equip per treballar «des de l'oposició» amb «dignitat, valentia i força».Junts per Tortosa ha acusat ERC «d'enganyar-los» i d'actuar «per despit» en les negociacions que també tenien obertes. Segons Roigé, els tractes avançaven en positiu entre Junts i ERC i s'havien acceptat totes les propostes dels republicans excepte cedir l'alcaldia de la ciutat i d'alguns pobles. «Ara hem vist que des del primer dia no volien pactar», ha recriminat Roigé.Junts lamenta que la decisió de pactar amb Movem-PSC «s'hagi mogut des de fora de Tortosa», i tot i que no ho descarten, entendrien que els hagin fet pagar el trencament del preacord al Montsià o els resultats d'altres negociacions, com les de les diputacions. «Algun dia s'acabarà sabent», ha augurat.Meritxell Roigé també ha lamentat que en l'assemblea d'ERC Tortosa aquest dimarts a la nit, els militants només hagin valorat el pacte amb la coalició progressista i no el que havien treballat amb Junts, «un acord que contemplaven fet» des de la candidatura de l'alcaldessa unes hores abans. Aquest fet ha sigut desmentit per la regidora i diputada d'ERC, Maria Jesús Viña.