Investiguen un veí de Roquetes per tenir cavalls en mal estat

Un dels equins va haver de ser sacrificats per evitar el seu sofriment

Actualitzada 14/06/2023 a les 14:46

El Seprona de la Guàrdia Civil de Tortosa va advertir a l'interior d'una finca privada situada a Roquetes un cavall que estava estirat sense possibilitat d'aixecar-se i sense respondre els estímuls que els agents li van proporcionar.L'animal ja esquelètic, estava estirat al terra amb signes evidents d'afebliment, emetent sons agònics, per la qual cosa la patrulla va requerir de manera immediata la presència dels serveis veterinaris oficials del Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural.Després de la valoració, els veterinaris van decidir sacrificar l'equí davant la impossibilitat de revertir el seu estat i amb la finalitat de no perllongar el patiment agònic, ja que es va advertir que la seva situació era irreversible.La patrulla va identificar el propietari de la finca on estava ubicat l'animal i un empleat que tenia com a tasca principal, proporcionar-li aliment i beguda, i va obrir les diligències penals en qualitat d'investigats.Les diligències obertes per suposat delicte de maltractament animal van ser lliurades al Jutjat en funcions de Guàrdia de Tortosa.A la inspecció que es va realitzar a la finca es van trobar més cavalls, tots ells amb un ampli marge de millora, respecte l'estat físic que presentaven. Els agents van informar-li que en properes dates l'explotació podria ser objecte d'una inspecció de caràcter administratiu i que estava obligat a proporcionar les cures necessàries als animals sobre la millora recomanada pel servei veterinari.El delicte de maltractament animal pot comportar una pena de pressió de 3 a 18 mesos, o multa de 6 a 12 mesos i en tot cas també es pot imposar pena d'inhabilitació especial d'1 a 3 anys per a l'exercici de professió o comerç que tingui relació amb els animals i per a la seva tinença.