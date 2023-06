Es localitza al delta de l'Ebre el primer niu de tortugues careta de la temporada a la costa catalana

Aquest ha estat un dels nius més matiners del Mediterrani occidental des que aquesta tortuga va començar a criar en aquesta àrea fa 15 anys

El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha estat el primer punt de Catalunya on enguany ha criat la tortuga careta (Caretta caretta). Aquest ha estat un dels nius més matiners del Mediterrani occidental, després que l'any passat no es localitzés cap niu d'aquesta espècie a la costa catalana.El niu trobat aquesta setmana al delta de l'Ebre té 94 ous. Seguint el protocol d'actuació en aquests casos, un total de 16 ous han estat traslladats a les instal·lacions del Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) per assegurar la seva viabilitat i la resta s'han deixat al niu. Els aiguats dels darrers dies i la curta distància des del niu a la línia de costa han aconsellat aquesta actuació. En l'operatiu han participat tècnics del Parc Natural, així com membres del Cos d'Agents Rurals, el Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i el CRAM.La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a principis del mes de juny i es perllonga fins a finals d'octubre. Les mares solen fer els nius entre mitjans de juny i finals de juliol, i les cries comencen a emergir a partir de principis d'agost fins a mitjans o finals d'octubre. La nidificació de tortugues careta a la Mediterrània occidental va començar fa uns 10 o 15 anys, el que indica un canvi de comportament motivat probablement pel canvi climàtic. Històricament hi havia hagut presència d'exemplars de juvenils i subadults que s'hi alimentaven, però fins llavors no havien vingut femelles a reproduir-se.Per garantir la viabilitat de la cria d'aquesta espècie, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural coordina els operatius per protegir aquests nius, en els quals també prenen part el Centre BETA de la UVic-UCC, el CRAM, el Cos d'Agent Rurals, la Xarxa de Conservació de la Natura, la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, Forestal Catalana i el Zoo de Barcelona. Enguany s'han introduït millores en el protocol que es segueix quan es localitza un niu per tal de fer-lo més eficaç i millorar la presa de decisions (per exemple, si cal traslladar el niu o guardar alguns ous per incubar-los en captivitat). També s'han introduït millores en altres aspectes que tenen a veure amb la presa de mostres científiques i veterinàries o el marcatge d'exemplars, entre d'altres. Així mateix, en zones com el delta de l'Ebre, on la localització d'aquestes tortugues marines cada vegada és més freqüent, caldrà tenir en compte la seva presència a l'hora de dissenyar i executar actuacions per a la protecció del litoral.L'any passat no es va localitzar cap niu a la costa catalana, mentre que el 2021 se'n van trobar cinc. En cas que qualsevol persona trobi indicis de nidificació (ja sigui una femella a la sorra, rastres o cries), és important donar avís immediat al telèfon d'emergències 112 i no molestar, tocar o fotografiar amb flaix els animals ni trepitjar-ne els rastres. Cal recordar que la tortuga careta és una espècie protegida, declarada espècie amenaçada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 2022, en la categoria de Vulnerable.