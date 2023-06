El Delta de l'Ebre rep la bandera negra d'Ecologistes en Acció

També apunta la contaminació dels complexos projectats a la Savinosa

Actualitzada 14/06/2023 a les 14:01

Sis punts de la costa catalana han rebut una bandera negra en l'informe anual d'Ecologistes en Acció que analitza 8.000 quilòmetres del litoral de tot l'Estat. Entre aquestes destaca la que s'ha atorgat al Delta de l'Ebre, per l'impacte en l'ecosistema i en els arrossars que tindrà la retallada de la dotació d'aigua pels regants fixada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'ONG també ha assenyalat la platja de la Savinosa de Tarragona, on es preveu construir un hub cultural al voltant del preventori o la zona de l'antiga cimentera de Vallcarca, a Sitges, on es vol fer un macrocomplex turístic. A més, ha apuntat l'elevada contaminació al litoral badaloní; l'urbanisme «descontrolat» a Begur o els parcs eòlics marins del Golf de Roses.El document que Ecologistes en Acció ha presentat aquets dimecres, denuncia el que considera «casos flagrants de contaminació i mala gestió ambiental». Com a novetat, aquest any també s'hi ha tingut en compte la proliferació de platges canines designades sense una avaluació prèvia d'impacte ambiental i s'ha atorgat una bandera negra a la de Calzoa, a Vigo.Entre les banderes negres que han recaigut a Catalunya destaca la que fa referència a la mala gestió del Delta de l'Ebre. L'ONG ha assegurat que la reducció del 50% de la dotació d'aigua per a les dues comunitats de regants de l'espai natural, posarà en perill de supervivència els ecosistemes deltaics i comprometrà el benestar ecològic del Parc Natural, que és una zona protegida considerada Reserva de la Biosfera. «No estem només davant una qüestió agrícola, sinó que ens trobem davant arrossars que formen part del cos ecosistèmic que identifica, nodreix i permet l'existència en si mateix del Delta», han considerat els responsables de l'informe.D'altra banda, el document també ha alertat sobre l'impacte del complex cultural projectat a la platja de la Savinosa de Tarragona, a la zona de l'antic preventori. Així, ha indicat que comportarà un creixement urbanístic de fins a 22.000 metres quadrats i ha considerat que els serveis socials i culturals previstos no són necessaris perquè la ciutat ja n'ofereix a d'altres zones molt millor connectades com ara el centre.