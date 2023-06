El COPATE ampliarà el nombre de tractaments pel mosquit al Delta de l'Ebre

El Consorci confia incrementar l'eficàcia tot i les incerteses per l'efecte en la plaga de la sequera i les restriccions

Actualitzada 14/06/2023 a les 11:41

Calendari de la mosca negra

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ha iniciat aquest dimarts els tractaments contra la plaga de mosquit en els arrossars perimetrals de les zones urbanes del Delta de l'Ebre. La novetat enguany és que es farà «el reivindicat» quart tractament per millorar l'eficàcia i reduir la població dels mosquits en ple estiu. El permís que ha rebut el Consorci per poder abocar el biocida en els conreus de cultiu ecològic, també ha de contribuir-hi. Tanmateix, és «un any especial i de proves» per la sequera i les restriccions de regadiu que estan patint els arrossaires i no serà «fins a la tardor» que es podrà valorar l'impacte sobre la plaga, com ha apuntat el director de l'àrea de Salubritat del COPATE, Raül Escosa.Per poder fer un quart tractament, aquest dimarts s'ha iniciat el primer de la 33a campanya de tractaments contra els mosquits als arrossars periurbans del Delta. Es fa «unes setmanes abans del que és habitual» i en dos o tres dies es preveu que estigui acabat, després que hagi plogut aquesta matinada i el temps hagi fet una mica «la guitza» en l'arrencada de l'operació.El president del COPATE, Xavier Faura, ha remarcat que es preveu millorar l'eficàcia dels tractaments a les zones periurbanes dels municipis del Delta també perquè enguany es podrà tractar sobre els arrossars que fan cultiu ecològic. «Poder fumigar tota la zona perimetral - dels pobles – augmenta l'eficàcia sensiblement i es notarà la millora», ha defensat. Caldrà veure amb el balanç de la campanya a la tardor si aquest quart tractament es consolida i s'implementa o es descarta per als pròxims estius.El COPATE compta amb un pressupost d'1,6 milions d'euros enguany per poder fer les campanyes contra el mosquit al Delta, on també es fan nombrosos tractaments sobre els espais naturals on proliferen més les poblacions de mosquit, i de la mosca negra al riu Ebre. La meitat el paga la Generalitat, i l'altra meitat ho paguen les diputacions de Tarragona i Lleida i els municipis afectats. El cost enguany s'ha disparat per un augment de costos tant del producte biocida com dels carburants, entre d'altres.El director tècnic del COPATE, Raül Escosa, ha recordat que dels arrossars inundats, on les femelles ponen les larves, només es fa un tractament del 10% de la superfície, unes 2.000 hectàrees de les més de 20.000 que es conreen al delta de l'Ebre. «No es pot fer d'altra manera i es fa així per tractar els més propers als nuclis habitats que s'ha demostrat prou eficaç», ha dit. Escosa també ha remarcat que el quart tractament serà molt eficaç per «millorar la qualitat de vida i de sanitat dels habitants i visitants» del Delta. El director de Salubritat del consorci confia que serà una campanya «amb pocs mosquits».El COPATE també començarà aquesta setmana els mostrejos de la mosca negra als rius Ebre i Segre i preveuen poder fer el tercer tractament sobre el 20 o el 21 de juny, aproximadament. El segon tractament es va retardar per un contratemps en el concurs per comprar el BTI i també per greu avaria de l'helicòpter que pot fer els tractaments al riu. «Anirem recuperant aquest retard que hem tingut i no crec que afecti la població de mosca adulta i els ciutadans no se'n ressentiran», ha defensat Escosa.