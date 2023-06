Nova campanya d'excavacions arqueològiques als terrenys de la fàbrica d'Ercros a Flix

El projecte té per objectiu investigar el passat industrial de la zona on s'elaboraven explosius clorats l'any 1923

Actualitzada 13/06/2023 a les 16:11

Ercros i la Universitat de Barcelona (UB) han renovat l'acord per fer una intervenció arqueològica als terrenys de la fàbrica de Flix (Ribera d'Ebre), coneguts com «la cloratita», els quals estan situats fora del recinte industrial.Aquesta zona va albergar una planta d'elaboració d'explosius clorats el 1923, que va quedar en desús després de la Guerra Civil. Així, durant l'estiu, un grup d'estudiants d'arqueologia de la UB s'encarregarà de les noves excavacions. El projecte va arrencar el 2019 i té per objectiu investigar i donar a conèixer el passat industrial d'aquesta zona.