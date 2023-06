ERC, PSC, FIC i Ara es postulen com a alternativa de govern a Junts a Móra d'Ebre

Les quatre formacions empaten a sis regidors amb el grup de l'actual alcalde Ruben Biarnés i insten la CUP a donar-los suport

Actualitzada 13/06/2023 a les 20:10

ERC Móra d'Ebre, el PSC de Móra d'Ebre, Endavant per Móra i Units per Móra FIC han tancat un acord per postular-se com a alternativa de govern a la capital de la Ribera d'Ebre. ERC va aconseguir tres regidors i la resta de formacions un.La coalició suma sis edils, els mateixos que Junts per Móra d'Ebre, liderada per l'actual alcalde Rubén Biarnés, la força més votada. Amb l'anunci de l'acord, els quatre grups municipals insten la CUP a donar suport a un govern alternatiu, «de coalició i estable», després de dotze anys de majories absolutes. Els cupaires tenen el tretzè i decisiu regidor que pot decantar la balança. La coalició presenta la candidatura de la republicana Marta Montagut a l'alcaldia.Les quatre forces polítiques que han tancat aquest acord, ERC, PSC, la FIC i Ara, remarquen que aglutinen el 45,26% dels vots set punts per sobre de la candidatura liderada per Rubén Biarnés, amb el 37,34% dels vots. Llegeixen també la pèrdua de suport de Junts com una «necessitat de canvi de govern al consistori». La coalició «manté la porta oberta» perquè la CUP se sumi a aquest govern de coalició «que vol donar un aire fresc i renovat a Móra d'Ebre».